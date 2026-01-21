قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن التعامل مع قضية الإلحاد بين الشباب يحتاج إلى وعي كبير من الأسرة والمجتمع، مشددًا على ضرورة التفريق بين «الخارج من الدين» و«الخارج على الدين»، لأن لكل حالة أسلوبًا مختلفًا في التعامل.

وأوضح الدكتور محمد المهدي، خلال لقاء تليفزيوني أن الخارج من الدين هو شاب اهتزت عنده بعض الثوابت ولم تصله الأدلة الكافية بعد، وهو في مرحلة طبيعية من عمر المراهقة يبدأ فيها التفكير التجريدي والبحث عن الهوية ومحاولة غربلة الأفكار التي تلقاها من الأسرة والمدرسة والمجتمع، ليبني قناعته بنفسه ويؤمن عن اقتناع لا عن تقليد.

وأشار إلى أن هذه المرحلة قد يصاحبها بعض الشكوك والهزات الفكرية، فينسحب الشاب بهدوء ليبحث ويقرأ ويسأل، دون إعلان أو استعراض، وهو ما يختلف تمامًا عن «الخارج على الدين» الذي يعلن إلحاده ويتباهى به ويسعى لهدم الثوابت الدينية والسخرية من الرموز والعلماء والمبادئ الدينية.

وبيّن أن هناك أيضًا ما يُسمى بالملحد الاستعراضي الذي يبحث عن الاهتمام والشهرة، مؤكدًا أن هذا النوع لا يجب منحه أي اهتمام إعلامي أو مناظرات أو منصات، لأن هدفه الأساسي هو الظهور وليس البحث عن الحقيقة.

وشدد الدكتور محمد المهدي على أن التعامل النفسي الصحيح مع الأبناء في هذه الحالات يقوم على الاحتواء والصبر وطول البال، وعدم الطرد أو العنف أو القطيعة أو التكفير، لأن العقيدة لا تُفرض بالقهر وإنما تُبنى بالقناعة، مؤكدًا أن المظاهر الشكلية لا تُجدي إذا لم تكن نابعة من اقتناع داخلي.

وأكد أن الأسرة يجب أن تحافظ على علاقتها بابنها، وأن تفتح باب الحوار، وتراجع أسلوب التنشئة، وتتعامل معه بالود والرعاية والتفهم، لأن بقاء العلاقة هو الطريق الأهم للعودة في أي وقت.

وأشار إلى أن التاريخ مليء بأمثلة لشباب مروا بفترات شك أو ابتعاد ثم عادوا ليصبحوا مفكرين وعلماء أثروا الحياة الإسلامية والإنسانية، ولو تم نبذهم في تلك اللحظات لكان ذلك عونًا للشيطان عليهم.

ودعا إلى إنشاء منصات حوار إلكترونية يشارك فيها علماء نفس وتربية واجتماع إلى جانب علماء الدين للرد على الشبهات، وتنظيم جلسات مفتوحة مع الشباب، وإطلاق منصات للعائدين من الإلحاد لعرض تجاربهم الحقيقية، حتى تكون نماذج واقعية تساعد الشباب على الفهم والعودة بثبات وقناعة

جامعة الأزهر أستاذ طب نفسي الإلحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

ارشيفية

إصابة ثلاثة أطفال أشقاء في حريق بالدقهلية

المتهمين

مقـ تول في الجبل.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء شخص بالبحر الأحمر

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد