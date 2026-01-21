قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

31 يناير.. نهاية التقديم على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025

جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مد فترة التقديم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025م، حتي يوم السبت بعد القادم الموافق 31 يناير الجاري 2026م.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فتح باب التقدم جاء بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التقديم متاح في مجالات: "العلوم الشرعية - العلوم العربية - العلوم الطبية - العلوم الأساسية - العلوم الهندسية - العلوم النظرية - العلوم الإنسانية".

وبين رئيس الجامعة أن عدد الجوائز ست جوائز تتضمن:

-جائزة جامعة الأزهر وقيمتها 150 ألف جنيه للأساتذة فوق سن الستين، وعددها خمس جوائز.

-جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (100) ألف جنيه ومتاحة للأساتذة ممن أمضوا (٣) سنوات فأكثر في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة للتميز العلمي وقيمتها (70) ألف جنيه للأساتذة المساعدين ومن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (50) ألف جنيه للمدرسين ولمن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ مساعد.

-جائزة أفضل رسالة دكتوراه للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

-جائزة أفضل رسالة (ماجستير) للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

وأعلن رئيس الجامعة شروط التقديم للجوائز، وهي:

-ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس جوائز الجامعة خلال سنة الترشح.

-ألا يكون سبق حصوله على إحدى جوائز الدولة عن نفس الإنتاج العلمي المقدم.

-عدم الجمع بين أكثر من جائزة في العام ذاته ويجوز الترشح لجائزة جديدة بعد مرور خمس سنوات على آخر جائزة.

-أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم.

-أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل وما زال على رأس العمل بالجامعة وقت التقدم.

-التزام المتقدم بالأخلاقيات العلمية، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية نهائية.

-في حالة الجمع بين جائزة من جوائز الدولة وجائزة من جوائز الجامعة لنفس الإنتاج يتنازل المتقدم عن جائزة الجامعة.

والتقديم للجوائز يكون في مكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

