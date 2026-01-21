قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

وكيل الأزهر: طلاب ماليزيا يحظون برعاية كريمة واهتمام خاص من الإمام الأكبر

وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف
محمد صبري عبد الرحيم

استقبل أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد عارفين بن محمد عارف، وزير الشؤون الدينية بولاية صباح بماليزيا، والوفد المرافق له، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك بين الجانبين.

وأكد وكيل الأزهر، عمق العلاقات التاريخية والعلمية التي تربط الأزهر الشريف بدولة ماليزيا، ومشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا وممتدًا بين الجانبين، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الماليزيين الدارسين بالأزهر الشريف يقارب 7 آلاف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم.

وأوضح أن طلاب ماليزيا يحظون برعاية كريمة واهتمام خاص من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ تقديرًا لتفوقهم العلمي وحرصهم الجاد على تحصيل العلم الشرعي واللغوي بالأزهر، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بنموذج الطالب الماليزي المنضبط علميًا وسلوكيًا.

وأشار الدكتور الضويني إلى جهود الأزهر في تدريب الأئمة والوعاظ الماليزيين من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحًا أن هذه البرامج التدريبية تركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الأفكار المتطرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عارفين بن محمد عارف، وزير الشؤون الدينية بولاية صباح بماليزيا، عن تقديره الكبير للدور العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية والتدريبية.

وكيل الأزهر الأزهر وزير الشؤون الدينية صباح الماليزية ولاية صباح محمد الضويني

اسماء جلال
مى عمر
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
