ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات

وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل المفاوضات الثلاثية التي ستجرى في الإمارات غدا الجمعة بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

ويتكوف يصل روسيا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي أن ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزوران موسكو لمواصلة المحادثات بشأن أوكرانيا.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو لإجراء محادثات مساء يوم ٢٢ يناير.

وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن اجتماعاً ثلاثياً بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا سيعقد في الإمارات ابتداءً من يوم الجمعة، في مؤشر على تصاعد وتيرة محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن الاجتماع الذي يستمر يومين سيعقد يومي الجمعة والسبت.

وقال زيلينسكي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: "الوثائق الرامية إلى إنهاء هذه الحرب" ضد أوكرانيا "جاهزة تقريباً".

وأضاف زيلينسكي أن الفريقين الأمريكي والأوكراني يعملان على إنهاء النزاع "بشكل شبه يومي".