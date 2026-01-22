الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تدرس سحباً كاملاً للقوات الأمريكية من سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى استعادة السيطرة على شمال شرق البلاد من ميليشيا كردية مدعومة من الولايات المتحدة.

الانسحاب الأمريكي من سوريا

وقالت صيحفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس إن من شأن هذه الخطوة أن تنهي عملية أمريكية استمرت عقداً من الزمن في سوريا، بدأت عام ٢٠١٤ بتدخل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه حكومة الشرع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الشريك العسكري الأمريكي القديم في المنطقة، بحلّ نفسها بعد هجوم خاطف شنته خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى انهيارها شبه التام.