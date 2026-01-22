فلوريدا تنظر مشروع قانون يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" بالوثائق الرسمية

أقرّ مجلس نواب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في الوثائق الحكومية الرسمية، معترفًا بالمنطقة باسم يهودا والسامرة.

وقد قُدّم مشروعا قانون متطابقان تقريبًا، يحملان اسم "قانون الاعتراف بيهودا والسامرة"، الأول، CS/HB31، قُدّم في مجلس نواب فلوريدا برعاية ديبرا تندريش وتشيس ترامونت، والثاني، SB1106، وهو مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ قدّمه السيناتور رالف ماسولو.

في المجالس التشريعية للولايات (مثل مجلس فلوريدا)، من الشائع تقديم الفكرة السياسية نفسها في كلا المجلسين، أحدهما كمشروع قانون في مجلس النواب والآخر في مجلس الشيوخ، إذ يمنح ذلك المقترح فرصًا أكبر للتمرير، ويسرّع العملية بشكل أساسي.

لذا، صِيغت نسختا مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحيث تتطابقان، وفي حال إقرارهما في مجلسيهما، يُمكن الاتفاق على نص واحد في لجنة التوفيق أو من خلال التعديلات.

يهدف كلا مشروعي القانون إلى تعديل التشريعات بحيث يُشار إلى الأرض باسم يهودا والسامرة بدلاً من "الضفة الغربية" في المواد الرسمية وتشمل هذه المواد التوجيهات والقواعد والوثائق والبيانات الصحفية وما شابه.

وفي حال إقرار مشروع القانون، سيُحظر الإنفاق على إصدار مواد حكومية رسمية تستخدم مصطلح "الضفة الغربية" وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.

حصل مشروع القانون على تأييد شبه إجماعي.

في اجتماع اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، حصل مشروع القانون على 16 صوتًا مؤيدًا وصوت واحد معارض، ما أدى إلى اعتماده.

وسيتم الآن النظر في مشروع القانون والتصويت عليه في لجنة شؤون الدولة.