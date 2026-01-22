البيت الأبيض يكشف سبب الكدمات التي ظهرت على يد ترامب

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الكدمات التي ظهرت على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليسرى نتجت عن اصطدامها بطاولة التوقيع خلال فعالية مجلس السلام في دافوس، سويسرا، في وقت سابق من اليوم.

كدمات على يد ترامب اليسرى

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "خلال فعالية مجلس السلام اليوم في دافوس، اصطدمت يد الرئيس ترامب بزاوية طاولة التوقيع، مما تسبب في ظهور الكدمات".

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس وأطباءه قد صرحوا سابقًا بأنه عرضة للإصابة بكدمات اليد بسبب تناوله الأسبرين يوميًا.

ونشر المسؤول صورًا لترامب في دافوس يوم الأربعاء، وقال لشبكة CNN: "صور الأمس تُظهر بوضوح عدم وجود أي كدمات".

في بداية فعالية مجلس السلام، لم يظهر في مقطع فيديو لترامب أي كدمات شديدة على يده إلا أن الكدمات أصبحت واضحة بعد حوالي عشر دقائق من جلوسه على الطاولة وتوقيعه على عدة وثائق.

لطالما عانى ترامب من كدمات في يده اليمنى، والتي أفادت شبكة CNN أنها ظهرت قبل عودته إلى البيت الأبيض لكنها لفتت الأنظار أكثر بعد أن بدأ بمحاولة إخفائها بمساحيق التجميل الكثيفة والضمادات، وحمايتها من الكاميرات بيده الأخرى.

كما أثارت كدمات في يده اليسرى، رُصدت أواخر العام الماضي، تساؤلات إضافية حول صحته.

صرح ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نُشرت مطلع هذا الشهر بأنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أعلى مما يوصي به أطباؤه، مُبررًا ذلك بأن "الأسبرين مفيد لتخفيف الدم".