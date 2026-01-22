محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى نحو 25 إسرائيليًا في عام 2025.

تجسس إيران على إسرائيل

وأعلن الشاباك، في تقريره السنوي، عن توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى 25 إسرائيليًا "بمن فيهم يهود" وأجانب مقيمون بإسرائيل في عام 2025.

وأوضح الشاباك أن عدد المؤامرات الإيرانية لاستخدام إسرائيليين كجواسيس بنسبة 400% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، الذي شهد بدوره قفزة مماثلة بنسبة 400% مقارنةً بعام 2023 والأعوام السابقة.

ووفقًا للشاباك، تم إحباط 120 عملية تجسس إيرانية منفصلة العام الماضي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان معظم الإسرائيليين اليهود الذين تجسسوا لصالح إيران مدفوعين بالمال، حيث قاموا بتصوير منشآت معينة أو جمع معلومات بطرق أخرى.