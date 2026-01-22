قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران

ناصر السيد

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى نحو 25 إسرائيليًا في عام 2025. 

تجسس إيران على إسرائيل

وأعلن الشاباك، في تقريره السنوي، عن توجيه اتهامات بالتجسس لصالح إيران إلى 25 إسرائيليًا "بمن فيهم يهود" وأجانب مقيمون بإسرائيل في عام 2025.

وأوضح الشاباك أن عدد المؤامرات الإيرانية لاستخدام إسرائيليين كجواسيس بنسبة 400% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، الذي شهد بدوره قفزة مماثلة بنسبة 400% مقارنةً بعام 2023 والأعوام السابقة.

ووفقًا للشاباك، تم إحباط 120 عملية تجسس إيرانية منفصلة العام الماضي، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان معظم الإسرائيليين اليهود الذين تجسسوا لصالح إيران مدفوعين بالمال، حيث قاموا بتصوير منشآت معينة أو جمع معلومات بطرق أخرى.

تجسس إيران على إسرائيل تجسس إيران جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك جهاز الشاباك التجسس لصالح إيران

