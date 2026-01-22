تنبيه في إسرائيل.. استعداد شركات الطيران لإجلاء أسطولها تحسبًا لهجمات صاروخية

أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن شركات الطيران الإسرائيلية، بما فيها العال، أركيا، إسراير، إير حيفا وتشالنج، تستعد لنقل أساطيلها من الطائرات إلى وجهات مختلفة حول العالم في حال حدوث تهديدات صاروخية، دون صدور أي تعليمات رسمية بهذا الخصوص.



وأوضح مسؤول رفيع في إحدى الشركات أن الخطط مأخوذة من تجربة سابقة عام يونيو، حين جرى إجلاء كامل الأسطول بسرعة كبيرة إلى قبرص وأثينا وبعض الوجهات الأوروبية والآسيوية، ما يعكس جاهزية الشركات للتعامل مع أي سيناريو محتمل.



ويضم الأسطول الإسرائيلي حوالي 85 طائرة ركاب وشحن موزعة على خمس شركات، وتُعد العال أكبرها بـ47 طائرة، تليها أركيا بـ16 طائرة، وإسراير بـ9، وإير حيفا بـ5، وأخيرًا تشالنج بـ3 طائرات.



وقالت ريغيف إن الوزارة "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو، سواءً للدفاع أو الهجوم، لحماية الطائرات والأصول الاستراتيجية وإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم بأمان".