إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران

رفعت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية مستوى تأهبها في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤولون أمنيون إن إسرائيل تقيم تداعيات أي هجوم محتمل، بما في ذلك رد إيران المحتمل، والذي قد يشمل إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، رغم عدم تأكدها من أن إسرائيل ستكون الهدف الأول للرد الإيراني.



وأوضح المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي يركز على تجهيز الجبهة الداخلية وتعزيز قدراته العسكرية لمجموعة من السيناريوهات، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن القرار الأمريكي، الذي يصفه المسؤولون بأنه "لا يمكن التنبؤ به".



وأشار التقرير إلى استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة الدفاعية الإسرائيلية ونظرائها الأمريكيين، مع استعداد الجيش لاحتمال شن ضربات انتقامية على أهداف إيرانية في حال استهداف إسرائيل.

كما يجري الجيش مراقبة احتمالية استغلال إيران لفصائل مثل حزب الله أو الحوثيين لزيادة الضغط على إسرائيل، خصوصاً إذا طال أمد الهجوم الأمريكي أو ارتفعت تكلفته.



وأكدت الجهات الدفاعية الإسرائيلية أن رفع مستوى التأهب يهدف إلى حماية المدنيين، مع تجنب إثارة الذعر بين السكان، في ظل استمرار التهديدات المحتملة من الحدود اللبنانية واليمنية.