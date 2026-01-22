أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢٢ يناير الجاري، الجنرال "باتريك جوشات"، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام - بأن اللقاء شهد استعراضاً من جانب المسؤول الأممي للتطورات الجارية في مناطق عمل البعثة، بخاصة على الحدود بين كل من سوريا ولبنان من جانب وإسرائيل من جانب آخر، وأن أبو الغيط استمع باهتمام لتقديرات الجنرال جوشات للأوضاع المتوترة على هذه الحدود.

ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده خلال اللقاء بأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع جديد في كل من سوريا ولبنان عبر رفض الانسحاب من أجزاء من أراضي الدولتين، والاستمرار في الأعمال العدائية، تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد أبو الغيط على أن ضمان الأمن لجميع الأطراف يتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبعثة مراقبة الهدنة في نزع فتيل التوتر، والحفاظ على الموقف الدولي الذي يتأسس على القانون واحترام تكامل التراب الوطني للدول.