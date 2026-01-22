قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير

الديب أبوعلي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ٢٢ يناير الجاري، الجنرال "باتريك جوشات"، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام - بأن اللقاء شهد استعراضاً من جانب المسؤول الأممي للتطورات الجارية في مناطق عمل البعثة، بخاصة على الحدود بين كل من سوريا ولبنان من جانب وإسرائيل من جانب آخر، وأن أبو الغيط استمع باهتمام لتقديرات الجنرال جوشات للأوضاع المتوترة على هذه الحدود.

ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده خلال اللقاء بأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع جديد في كل من سوريا ولبنان عبر رفض الانسحاب من أجزاء من أراضي الدولتين، والاستمرار في الأعمال العدائية، تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد أبو الغيط على أن ضمان الأمن لجميع الأطراف يتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة، وبعثة مراقبة الهدنة في نزع فتيل التوتر، والحفاظ على الموقف الدولي الذي يتأسس على القانون واحترام تكامل التراب الوطني للدول.

بلاط انترلوك
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
طريقة عمل بسكوت القهوة
فريلاندر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

