الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني

ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بيزنس يوم الخميس، أنه يتفاوض مع مسؤولين أوروبيين لضمان "حق الوصول الكامل" للولايات المتحدة إلى جرينلاند.

اتفاق ترامب بشأن جرينلاند

وتحدث الرئيس الأمريكي مع المذيعة ماريا بارتيرومو على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا، مؤكدًا على ضرورة وجود الولايات المتحدة في جرينلاند "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وقال ترامب: "كل شيء يمر عبر جرينلاند. إذا بدأ الأشرار بإطلاق النار، فسيمر عبر جرينلاند. إنها ذات قيمة لا تُقدر بثمن. إنها مذهلة. كما تعلمون، كانت لدى رونالد ريجان الفكرة منذ زمن بعيد، لكننا لم نكن نمتلك التكنولوجيا اللازمة آنذاك. كان المفهوم رائعًا، لكن لم تكن هناك تكنولوجيا. أما الآن، فلدينا تكنولوجيا لا تُصدق".

وأكد ترامب أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لن تعني بالضرورة شراء الولايات المتحدة للجزيرة، بل ستتطلب منها "حق الوصول الكامل" إليها. قال: "أعني، نحن نتحدث عن تفاصيل الأمر، بل يجري التفاوض عليها الآن، لكن جوهرها هو الوصول الكامل. لا نهاية له، ولا يوجد حد زمني".

اتفاق الناتو وترامب بشأن جرينلاند

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، مارك روته، لوكالة رويترز يوم الخميس، أن الاتفاق الإطاري بشأن جرينلاند، الذي تم التوصل إليه مع ترامب، سيُلزم حلفاء الناتو بتعزيز أمنهم في القطب الشمالي، وستظهر النتائج الأولى لهذا الاتفاق هذا العام.

وقال روته في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا: "الأمر الآن متروك لقادة الناتو لوضع تفاصيل المتطلبات الأمنية الإضافية"، مضيفًا أنه على ثقة من أن حلفاء الناتو من خارج القطب الشمالي سيرغبون في المساهمة في هذا الجهد.

وأضاف روته، متفائلًا: "سنجتمع في الناتو مع كبار قادتنا لتحديد ما هو ضروري"، وتابع: "لا شك لديّ في قدرتنا على إنجاز ذلك بسرعة. بالتأكيد، آمل أن يتم ذلك بحلول عام 2026، بل وحتى في أوائل عام 2026".

قال روتّه إن استغلال المعادن لم يُناقش خلال اجتماعه مع ترامب في دافوس يوم الأربعاء. 

وأضاف أن المفاوضات بشأن جزيرة جرينلاند القطبية ستستمر بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند نفسها.

كما أكد روتّه أن تكثيف الجهود في القطب الشمالي لن يستنزف الموارد لدعم أوكرانيا، التي تعتمد بشكل كبير على أعضاء الناتو في دعمها العسكري في حربها مع روسيا.

وصرح ترامب يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة لتحقيق طموحه في ضم جرينلاند، ثم تراجع لاحقًا عن تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين وأعضاء الناتو الآخرين بسبب هذه القضية.

وعندما سُئل روتّه عما إذا كان بإمكان حلفاء الناتو الوثوق بترامب، أجاب: "يمكنكم دائمًا الوثوق بدونالد ترامب".

