الأمين العام للناتو: علينا منع الصين وروسيا من الوصول إلى جرينلاند

أكد الأمين العام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أنه أجرى مناقشات جيدة جدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال الأمين العام للناتو، في تصريحات له: “علينا منع الصين وروسيا من الوصول إلى جرينلاند”.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قد صرح في وقت سابق بأن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "كان إيجابيًا للغاية"، لكنه شدد على أنه "لا يزال أمام الجانبين الكثير من العمل" قبل التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.

وجاء تصريح روته عقب إعلان ترامب أنهما توصلا إلى "إطار لاتفاق مستقبلي" حول جرينلاند، في ظل قلق أوروبي واسع من رغبة واشنطن في بسط سيادتها على الجزيرة التابعة للدنمارك.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل روته عما إذا كانت جرينلاند ستظل تحت السيطرة الدنماركية، فأجاب بأن هذه النقطة لم تُناقش خلال المحادثات.