مستشارة بالاتحاد الأوروبي: أزمة جرينلاند تكشف انحرافاً عن القانون الدولي نحو قوانين القوة

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبي، إن التصعيد الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول أزمة جرينلاند وقرار الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية يضع الاتحاد أمام خيارات صعبة في هذا التوقيت.

وأضافت زاريتا في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حرجة، مشيرة إلى أن الصراع الحالي يضع بعض المصالح الأوروبية على المحك، ويجعل أوروبا في مفترق طرق، بين محاولة تعزيز التنافسية الدولية والحفاظ على مصالحها القانونية والدولية.

وأوضحت أن موقف الرئيس الفرنسي ماكرون في منتدى دافوس يعكس تبايناً داخلياً في أوروبا، ويشير إلى محاولة الاتحاد الأوروبي استرجاع احترام القانون الدولي، مؤكدة أن القوانين الدولية يجب أن تشكّل السلطة وليست مبادئ القوة، وأن أي تجاهل لهذه القواعد قد يهدد مصالح الدول الأضعف أمام طموحات القوى الكبرى.

وتابعت زاريتا بالقول إن الوضع الحالي في جرينلاند يشبه ما يحدث في الصراع الروسي-الأوكراني، حيث تُستبدل القواعد والقوانين الدولية بقوانين القوة، مما يشكل خطراً وجودياً على النظام الدولي.