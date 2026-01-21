لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية أراضي جزيرة جرينلاند، مؤكدًا عزمه الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل استحواذ واشنطن على الجزيرة، لما تمثله من أهمية إستراتيجية كبرى للأمن القومي الأمريكي والأوروبي.

أمن أوروبا وأمريكا

وأوضح ترامب أن حصول الولايات المتحدة على جرينلاند يُعد «ضروريًا للغاية» لضمان أمن أوروبا وأمريكا على حد سواء، مشددًا على أن هذه الخطوة لن تقوض حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل ستسهم في تعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يكنّ كل التقدير والاحترام لشعب جرينلاند وللدنمارك، مؤكدًا أن طرحه يأتي في إطار اعتبارات أمنية واستراتيجية، وليس على حساب العلاقات مع الحلفاء.

مخاطر غير مسبوقة

وأشار ترامب إلى أن العالم يواجه مخاطر غير مسبوقة بسبب تطور الصواريخ الباليستية وتصاعد احتمالات الحرب النووية، ما يفرض على الولايات المتحدة وحلفائها إعادة تقييم مواقعهم الدفاعية الاستراتيجية.

مجال الأمن والدفاع

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن كل دولة عضو في حلف الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، داعيًا الحلفاء إلى تحمل مسؤوليات أكبر في مجال الأمن والدفاع.

عوائد مالية كبيرة

كما توقع الرئيس الأمريكي أن تحقق فنزويلا عوائد مالية كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

معادلات الأمن القومي

واختتم ترامب بالتأكيد على أن جرينلاند تُعد أرضًا غير متطورة، لكنها تحتل موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في معادلات الأمن القومي الأمريكي والدولي.