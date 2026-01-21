الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الصين تصنع مستلزمات توليد طاقة الرياح لكنها لا تستخدمها، لأن الأغبياء فقط هم من يشترونها.

وقال الرئيس الأمريكي إننا حصلنا على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة بعد مرور 12 شهرًا على عودته إلى البيت الأبيض، مؤكدًا أن إدارته نجحت في تجاوز المشكلات الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة.

تجاوز الأزمات الاقتصادية السابقة

أكد ترامب أن إدارته تمكنت من التغلب على المشكلات الاقتصادية التي وقعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها ساهمت في استعادة قوة الاقتصاد الأمريكي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

إشادة بالسياسة الاقتصادية

وأوضح ترامب أن سياسته الاقتصادية كانت ناجحة بشكل كبير، واصفًا هذا النجاح بأنه غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، مشددًا على أن الإصلاحات التي تم تنفيذها انعكست بشكل إيجابي على معدلات النمو وفرص العمل والاستثمار.

رسائل للمستثمرين في دافوس

وخلال كلمته، وجّه ترامب رسائل طمأنة للمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين في منتدى دافوس، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، في ظل السياسات الداعمة للاقتصاد والأسواق الحرة.