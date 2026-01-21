ترامب من دافوس.. “أمريكا أولًا” تشعل الجدل داخل الناتو وجرينلاند في قلب العاصفة

كشف رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، أن البيت الأبيض أعلن أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال منتدى دافوس سيتمحور حول مبدأ «أمريكا أولًا»، باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات الأمريكية الحالية على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

تصاعد الجدل حول ملف جرينلاند

وأشار جبر، خلال مداخلة على الهواء، إلى أن هذا التوجه يفتح الباب أمام توترات محتملة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل مؤشرات على اتساع الفجوة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الجدل حول ملف جرينلاند.

وأضاف أن منتدى دافوس، الذي يمثل منصة رئيسية للحوار بين القادة الأمريكيين والأوروبيين بشأن القضايا العالمية، شهد هذا العام هيمنة ملف جرينلاند على النقاشات، وسط تكهنات بإمكانية سعي الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على الجزيرة بالقوة، وهو ما يهدد بتعقيد العلاقات مع الدنمارك ويثير قلقًا واسعًا داخل الناتو، ليصبح الملف أحد أبرز مصادر القلق لدى المراقبين على جانبي الأطلسي.