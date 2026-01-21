ترامب: أمريكا الوحيدة القادرة على حماية جرينلاند.. نحتاجها لأمننا القومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية جزيرة جرينلاند، مؤكدًا أن الحاجة إليها ترتبط بشكل مباشر بمصالح الأمن القومي الأمريكي.

انتشار الصواريخ الباليستية

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقدر ويحترم شعب جرينلاند والدنمارك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العالم يواجه مخاطر متزايدة نتيجة انتشار الصواريخ الباليستية واحتمالات اندلاع حرب نووية.

حلف شمال الأطلسي

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن كل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، في إشارة إلى ضرورة تعزيز القدرات العسكرية للحلفاء.

وفي سياق آخر، توقع ترامب أن تحقق فنزويلا مكاسب مالية كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العوائد.

موقع استراتيجي بالغ الأهمية

وأوضح ترامب أن جرينلاند تُعد أرضًا غير متطورة، لكنها تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، ما يجعلها محورًا أساسيًا في حسابات الأمن والدفاع الأمريكية.