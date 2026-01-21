ترامب: ملكية جرينلاند ستساعدنا على إنجاز منظومة القبة الذهبية الدفاعية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت «أقوى من أي وقت مضى» بعد إعادة بناء الجيش الأمريكي وتعزيز قدراته العسكرية، مؤكدًا أن السفن الحربية الأمريكية باتت أقوى بنسبة 100% مقارنة بالفترات السابقة.

الحصول على جزيرة جرينلاند

وأضاف ترامب أن واشنطن لا تطلب سوى الحصول على جزيرة جرينلاند، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الهدف، في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية المرتبطة بالملف.

منحه حلف شمال الأطلسي

وانتقد الرئيس الأمريكي إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرًا أن منحه حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو 350 مليار دولار يُعد «أمرًا صادمًا»، على حد وصفه، مجددًا دعوته لدول الحلف لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها.

حماية كندا من أي تهديدات

وأوضح ترامب أن امتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند سيساعد بشكل كبير في استكمال منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، التي قال إنها ستمكن واشنطن من تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية كندا من أي تهديدات محتملة.

وفي سياق دولي آخر، أشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى صفقة من أجل إنهاء الحرب، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع القائم.

التوترات الجيوسياسية

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مستقبل جرينلاند ودورها الاستراتيجي في معادلات الأمن والدفاع، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.