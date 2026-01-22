قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتفع مع انحسار التوترات حول جرينلاند

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مقتفية مكاسب وول ستريت خلال تعاملات الليلة الماضية، بعدما رحّب المستثمرون بانحسار حدة التوترات المرتبطة بمطالب الولايات المتحدة بشأن جرينلاند، في وقت قادت فيه الأسهم الكورية الجنوبية المكاسب مسجلة مستوى قياسياً جديداً.

وبرز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي كأفضل أداء في آسيا، مرتفعاً بأكثر من 2% ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 5,019.54 نقطة.

وجاءت مكاسب المؤشر مدفوعة بصعود أسهم شركات صناعة الرقائق والسيارات، مع إقبال المستثمرين على الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من النمو المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وارتفعت أسهم سامسونج للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس» بنسبة تراوحت بين 3% و4%، على خلفية تقارير أفادت بأن الشركتين تعتزمان تقليص بعض إنتاج شرائح الذاكرة بهدف دعم الأسعار وتحسين الهوامش، في ظل الطلب القوي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم هيونداي موتور بنسبة 1.1%، مواصلة مسارها الصعودي القوي ومسجلة مستوى قياسياً جديداً، بدعم من التفاؤل المتواصل بشأن قدرات الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات.

وساعدت مكاسب أسهم الرقائق والسيارات المستثمرين على تجاهل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع للربع الرابع، وسط توقعات المحللين بانتعاش الاقتصاد الكوري خلال العام الجاري.

وفي اليابان، قفز مؤشر نيكي 225 بنحو 2%، فيما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً قرابة 1%، ليستعيد المؤشران جزءاً كبيراً من خسائرهما المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

وجاء الارتفاع مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك الكبرى، في إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن اتساع الإنفاق المالي الحكومي؛ كما صعدت أسهم التكنولوجيا اليابانية إذ قفز سهم مجموعة سوفت بنك بأكثر من 13%، بينما ارتفع سهم «أدفانتست» الموردة لإنفيديا بنحو 5%.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، بعد موجة بيع مطولة في أسواق الدين دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع بنك اليابان الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام الاجتماع يوم الجمعة.

ورغم رفع الفائدة في ديسمبر، يتوقع محللون أن يواصل البنك تثبيت السياسة النقدية حتى منتصف عام 2026 على الأقل، في انتظار مؤشرات أوضح حول مسار الاقتصاد الياباني.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الميزان التجاري الياباني انكمش على نحو غير متوقع في ديسمبر، متأثراً بتراجع الصادرات نتيجة ضعف الطلب من الولايات المتحدة، في حين سجلت الواردات ارتفاعاً مفاجئاً، ما يشير إلى تحسن محتمل في الطلب المحلي.

وعلى نطاق أوسع، حققت معظم الأسواق الآسيوية مكاسب، إذ ارتفع مؤشر «إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.8% بدعم من أسهم التعدين وقفز سهم «ساوث 32» بنحو 5% بعد تسجيله إنتاجاً قوياً من المنغنيز خلال الربع المنتهي في ديسمبر.

وفي المقابل، تراجع سهم «فورتيسكيو ميتالز» بأكثر من 4%، إذ طغت توقعات تراجع أسعار خام الحديد على نتائج الشحنات القوية التي حققتها الشركة خلال الربع.

وأظهرت بيانات الوظائف الأسترالية لشهر ديسمبر أداءً أقوى من المتوقع، مع انخفاض معدل البطالة، ما يؤكد استمرار قوة سوق العمل، غير أن هذه المتانة تقلل من فرص خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» في سنغافورة بنسبة 0.5%، فيما صعد مؤشر «نيفتي 50» الهندي بنحو 0.7% في التعاملات الصباحية، بعد أن تعافت الأسهم الهندية من خسائر حادة سابقة ناجمة عن ضبابية المشهد التجاري وضعف نتائج أرباح عدد من الشركات الكبرى في الربع الرابع.

وفي المقابل، تأخرت الأسواق الصينية عن الركب، إذ تحرك مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنجهاي المركب» ضمن نطاق ضيق، بينما تراجع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 0.1%.

