أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن مطالب واشنطن المتعلقة بجرينلاند، إلى جانب اضطرابات في الإمدادات من حقلين نفطيين كبيرين في كازاخستان، وتحسن توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2026.

وارتفع خام برنت بمقدار 9 سنتات، أو ما يعادل 0.14%، ليصل إلى 65.33 دولاراً للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بمقدار 13 سنتاً، أو 0.21%، إلى 60.75 دولاراً للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان العقدان قد حققا مكاسب تجاوزت 0.4%، امس الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 1.5% في اليوم السابق، عقب إعلان كازاخستان، العضو في تحالف «أوبك+»، وقف الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف النفطيين بسبب مشكلات تتعلق بتوزيع الكهرباء.

وفي السياق السياسي، أشار الرئيس دونالد ترامب، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الإقليم الدنماركي بات قريباً، مستبعداً استخدام القوة لإنهاء النزاع الذي كان يهدد بحدوث أسوأ تصدع في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

كما تلقى السوق دعماً من قيام وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026، في تقريرها الشهري الأخير، ما يشير إلى فائض أقل قليلاً في السوق خلال العام الجاري.

وفي المقابل، أظهرت بيانات أولية أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب الأرقام، ارتفعت مخزونات الخام بنحو 3.04 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بينما زادت مخزونات البنزين بنحو 6.21 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 33 ألف برميل.

وكان ثمانية محللين قد توقعوا، في استطلاع، زيادة متوسطة تبلغ نحو 1.1 مليون برميل في مخزونات الخام للأسبوع نفسه.

وأضاف محللون، أن ارتفاع مخزونات الخام يحد من تحقيق مزيد من المكاسب في أسعار النفط، في ظل سوق تعاني من وفرة في المعروض.