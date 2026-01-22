رئيس وزراء جرينلاند يتحدى ترامب: السيادة "خط أحمر" في أي اتفاق

صرح رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، يوم الخميس، بأنه غير متأكد من "ما هو ملموس" في "الإطار" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"اتفاق مستقبلي" بشأن جرينلاند.

وقال نيلسن في مؤتمر صحفي: "لا أحد غير جرينلاند ومملكة الدنمارك مخوّل بإبرام اتفاقيات أو صفقات بشأن غرينلاند ومملكة الدنمارك دون مشاركتنا"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن أمس عن التوصل إلى "الإطار" الجديد بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته.

وقال نيلسن إنه فهم أن روته "نقل خلال ذلك الاجتماع الرسالة التي نقلناها بالفعل قبل يومين مع ممثلنا من حكومة جرينلاند".

وأضاف نيلسن، متحدثًا عن إطار ترامب الجديد: "لا أعرف ما هو ملموس في هذا الاتفاق، لكنني أعلم أن لدينا الآن فريق عمل رفيع المستوى يعمل على إيجاد حل يرضي الطرفين".

وتابع نيلسن قائلاً إن سيادة جرينلاند ووحدة أراضيها "خط أحمر".

وفي وقت سابق من المؤتمر الصحفي، صرّح للصحفيين بأن موقف جرينلاند واضح.

وأضاف نيلسن: "باختصار، نحن نختار مملكة الدنمارك، ونختار الاتحاد الأوروبي، ونختار حلف شمال الأطلسي. هذا ليس وضعاً يخص جرينلاند ومملكة الدنمارك فحسب، بل هو وضع يتعلق بالنظام العالمي لنا جميعاً".