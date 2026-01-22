نائب ترامب يشبه الاقتصاد الأمريكي بسفينة تايتانيك

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من "أزمة في القدرة على تحمل التكاليف"، لكنه أضاف أن هذه الأزمة من صنع الرئيس السابق جو بايدن.

الاقتصادي الأمريكي يشبه سفينة تايتانيك

وقال فانس في خطاب ألقاه في توليدو بولاية أوهايو يوم الخميس،: "لا يمكن إصلاح سفينة تايتانيك بين عشية وضحاها"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وبعد أن أشار إلى حادثة تايتانيك، قال: "يستغرق الأمر وقتًا لإصلاح ما تضرر". (لم تستطع تايتانيك العودة بعد اصطدامها بجبل جليدي وتعرضها لأضرار لا يمكن إصلاحها وغرقها في نهاية المطاف).

وتأتي تصريحاته في وقت يعاني فيه العديد من الأمريكيين من ضغوط مالية متزايدة.

ويتزايد عدد الأمريكيين الذين يتأخرون عن سداد فواتيرهم، ويشهدون تباطؤًا في نمو الأجور وتلاشيًا لفرص العمل.