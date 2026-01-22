قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"فيديو كول" مع نجل ترامب ينقذ امرأة من الموت في لندن

بارون ترامب
بارون ترامب
قسم الخارجي

أبلغ بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي، الشرطة في لندن بعد أن شاهد امرأة تتعرض لاعتداء من قبل صديقها السابق، مما أنقذ حياتها على الأرجح، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة.

بارون ترامب في لندن

أفادت التقارير أن نجل ترامب كان يجري مكالمة فيديو قبل عام مع المرأة، التي لا يمكن الكشف عن اسمها، عندما رأى ماتفي روميانتسيف، وهو مواطن روسي، يضربها مرارًا وتكرارًا، وذلك خلال جلسة استماع في محكمة سنيرزبروك كراون يوم الأربعاء.

بعد دقائق، اتصل بارون ترامب بالشرطة في مكالمة تم تشغيلها أمام المحكمة، وقال لموظف الطوارئ في الساعة 2:23 صباحًا من يوم 18 يناير 2025: "تلقيت للتو مكالمة من فتاة أعرفها. إنها تتعرض للضرب".

سُمع ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، وهو يُعطي عنوان المرأة، ثم قال: "إنها حالة طارئة حقًا، من فضلكم. تلقيت منها مكالمة تخبرني فيها أن رجلاً يضربها".

يواجه روميانتسيف، البالغ من العمر 22 عامًا، من شرق لندن، تهمتين بالاغتصاب، والخنق المتعمد، وعرقلة سير العدالة، والاعتداء، وإلحاق أذى جسدي. وينفي جميع التهم.

وذكرت المحكمة أن روميانتسيف كان يشعر بالغيرة من علاقة ترامب بالمرأة، وغضب عندما حاول الاتصال بها هاتفيًا في وقت سابق من ذلك المساء.

وفي المكالمة مع عامل الطوارئ، اعتذر ترامب عن فظاظته بعد أن رفض الإجابة على بعض الأسئلة الموجهة إليه. 

وعندما سُئل عن كيفية معرفته بالمرأة، أجاب: "تعرفت عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنها تتعرض للضرب المبرح، وقد جرت المكالمة قبل حوالي ثماني دقائق، لا أعرف ما الذي حدث حتى الآن".

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل المرأة، سجلت كاميرات الجسم الخاصة بالضباط قولها: "أنا صديقة بارون ترامب، نجل دونالد ترامب".

وسمع أحد الضباط يقول: "إذن، يبدو أن هذا المخبر من أمريكا من المرجح أن يكون نجل دونالد ترامب".

بحضور الضباط، اتصلت المرأة بترامب، الذي أوضح لهم أنه رآها تبكي وتتعرض للاعتداء خلال مكالمة سابقة.

وخلال الاستجواب، قالت المرأة: "لقد أنقذ حياتي. كانت تلك المكالمة بمثابة إشارة من الله في تلك اللحظة".

وبعد الاعتداء المزعوم، أخبرت المرأة الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب مرتين على يد روميانتسيف، حسبما استمعت المحكمة.

فيديو كول نجل ترامب الموت في لندن الابن الأصغر للرئيس الأمريكي بارون ترامب محكمة سنيرزبروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الأرصاد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض حاد في الحرارة الساعات المقبلة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026|صور

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية

منحة العمالة غير المنتظمة في رمضان 2026.. خطوات الاستعلام الرسمية

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد