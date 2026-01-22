"فيديو كول" مع نجل ترامب ينقذ امرأة من الموت في لندن

أبلغ بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي، الشرطة في لندن بعد أن شاهد امرأة تتعرض لاعتداء من قبل صديقها السابق، مما أنقذ حياتها على الأرجح، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة.

بارون ترامب في لندن

أفادت التقارير أن نجل ترامب كان يجري مكالمة فيديو قبل عام مع المرأة، التي لا يمكن الكشف عن اسمها، عندما رأى ماتفي روميانتسيف، وهو مواطن روسي، يضربها مرارًا وتكرارًا، وذلك خلال جلسة استماع في محكمة سنيرزبروك كراون يوم الأربعاء.

بعد دقائق، اتصل بارون ترامب بالشرطة في مكالمة تم تشغيلها أمام المحكمة، وقال لموظف الطوارئ في الساعة 2:23 صباحًا من يوم 18 يناير 2025: "تلقيت للتو مكالمة من فتاة أعرفها. إنها تتعرض للضرب".

سُمع ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، وهو يُعطي عنوان المرأة، ثم قال: "إنها حالة طارئة حقًا، من فضلكم. تلقيت منها مكالمة تخبرني فيها أن رجلاً يضربها".

يواجه روميانتسيف، البالغ من العمر 22 عامًا، من شرق لندن، تهمتين بالاغتصاب، والخنق المتعمد، وعرقلة سير العدالة، والاعتداء، وإلحاق أذى جسدي. وينفي جميع التهم.

وذكرت المحكمة أن روميانتسيف كان يشعر بالغيرة من علاقة ترامب بالمرأة، وغضب عندما حاول الاتصال بها هاتفيًا في وقت سابق من ذلك المساء.

وفي المكالمة مع عامل الطوارئ، اعتذر ترامب عن فظاظته بعد أن رفض الإجابة على بعض الأسئلة الموجهة إليه.

وعندما سُئل عن كيفية معرفته بالمرأة، أجاب: "تعرفت عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنها تتعرض للضرب المبرح، وقد جرت المكالمة قبل حوالي ثماني دقائق، لا أعرف ما الذي حدث حتى الآن".

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل المرأة، سجلت كاميرات الجسم الخاصة بالضباط قولها: "أنا صديقة بارون ترامب، نجل دونالد ترامب".

وسمع أحد الضباط يقول: "إذن، يبدو أن هذا المخبر من أمريكا من المرجح أن يكون نجل دونالد ترامب".

بحضور الضباط، اتصلت المرأة بترامب، الذي أوضح لهم أنه رآها تبكي وتتعرض للاعتداء خلال مكالمة سابقة.

وخلال الاستجواب، قالت المرأة: "لقد أنقذ حياتي. كانت تلك المكالمة بمثابة إشارة من الله في تلك اللحظة".

وبعد الاعتداء المزعوم، أخبرت المرأة الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب مرتين على يد روميانتسيف، حسبما استمعت المحكمة.