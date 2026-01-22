قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
أخبار العالم

الأوضاع المأزومة في فلسطين تتصدر اجتماعات لجان البرلمان العربي

اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

اختُتمت اليوم الخميس في القاهرة أعمال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير لانعقاد الجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة يوم السبت 24 يناير 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، إلى جانب دراسة مشروع «رؤية برلمانية عربية لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الوقائية»، وإعداد رؤية برلمانية حول أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها، فضلاً عن بحث ترتيبات عقد ورشة عمل حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي العربي.

كما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عرضًا قدمه السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، تناول الآليات والإجراءات المقترح العمل بها خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، استكمالًا لجهود اللجنة في هذا الإطار.

وناقشت اللجنة كذلك التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، إلى جانب إعداد الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إعداد رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة، بالإضافة إلى مشروع الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2025.

من جانبها، تناولت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب إعداد قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، وبحث سبل دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الارتفاع المتزايد في أعدادهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

كما ناقشت اللجنة مستجدات العمل على تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، والترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل لتعزيز آليات توفير الرعاية والحماية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات.

فلسطين البرلمان العربي لجان البرلمان العربي اجتماعات لجان البرلمان العربي قطاع غزة محمد بن أحمد اليماحي الجلسة العامة للبرلمان العربي اللجان الدائمة للبرلمان العربي الذكاء الاصطناعي السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين جامعة الدول العربية الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

