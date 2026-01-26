قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
أخبار العالم

تقديرات في تل أبيب: الهجوم على إيران سيتم دون إنذار للجمهور داخل إسرائيل

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية
فرناس حفظي

تشير تقديرات المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى أن الجيش الأمريكي سيُطلع نظيره الإسرائيلي على موعد الهجوم المحتمل ضد إيران بوقت قصير فقط قبل تنفيذه، فيما لن يعلن هذا الإنذار للرأي العام خشية الإضرار بعملية الهجوم أو تسريب معلومات حساسة.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف"، فإن فترة الإنذار القصيرة ستُتيح للجيش اتخاذ ترتيبات عملياتية بعيدة عن الأنظار، بينها توسيع عدد دوائر التنسيق السرية قبل ساعات من بدء الهجوم، وتشمل هذه الدوائر مسؤولين في قطاع الطيران المدني تمهيدا لاحتمال سحب الأسطول الإسرائيلي من الجو، إضافةً إلى جهات في قطاع الطاقة.


ووفق التقرير، قد يعمد الجيش قبل التنفيذ إلى تعزيز انتشار وحدات من قيادة الجبهة الداخلية ونقلها إلى مناطق محددة وبعكس العملية السابقة، في يونيو 2025 يتوقع أن يتزامن أول إشعار علني مع بدء الموجة الأولى من الهجمات على إيران، حيث ستباشر قيادة الجبهة الداخلية وجيش الاسرائيلي ترتيبات إعلامية ولوجستية وإجراءات على مستوى الاقتصاد والمؤسسات التعليمية، تبعًا لتقييمات الموقف وتقدير قدرة إيران على الرد.


وتدرس المؤسسة الأمنية  في إسرائيل ما إذا كان سيصدر إنذار موجه للجمهور كما حدث في الصيف الماضي، أو الاكتفاء بفتح البث في وسائل الإعلام لنقل توجيهات مستمرة، ويأتي ذلك في سياق كون إسرائيل هذه المرة ليست الطرف المُبادر بالهجوم، بل المراقب عن بُعد.

