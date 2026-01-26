الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الاثنين بيانا حول التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والخاصة بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران.

عمل عسكري ضد إيران

وأكدت الخارجية الإماراتية، الالتزام بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وجددت الخارجية الإماراتية في بيانها التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، مشددة على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.