التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران

مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تتمركز بعد لأي ضربات مستقبلية محتملة ضد إيران
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تتمركز بعد لأي ضربات مستقبلية محتملة ضد إيران
هاجر رزق

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" دخلت منطقة تواجد القيادة المركزية الأمريكية في المحيط الهندي.

وأوضح المسؤول، أن الحاملة "لم تتمركز بعد لأي ضربات مستقبلية محتملة ضد إيران" وفق ما نقلت "فوكس نيوز".

غير أنه بمجرد دخولها منطقة عمليات القيادة المركزية، فقد لا تستغرق أكثر من أيام قليلة لكي تصبح في وضع جاهزية عملياتية كاملة، حسب الشبكة الأمريكية. 

وحذر خبير بارز في حقل الطائرات المسيّرة العسكرية، من أن الأصول العسكرية الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط قد تواجه تهديدا خطيرا من أسراب المسيرات الإيرانية. 

وقال كاميرون تشيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Draganfly، إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات منخفضة الكلفة يشكل خطرا حقيقيا على الأصول البحرية الأمريكية عالية القيمة، بما فيها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وذكر أن قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، موضحا أن طهران طورت من خلال الجمع بين رؤوس حربية منخفضة الكلفة وطائرات مسيرة رخيصة يتم التحكم بها عن بعد تهديدا فعالا ضد أنظمة عسكرية متقدمة للغاية. 

ورأى تشيل، أن الجانب الإيراني قادر على إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة البدائية نسبيا مباشرة باتجاه السفن الحربية، ما يؤدي إلى هجمات إغراقية يمكن أن تتجاوز أنظمة الدفاع التقليدية.

وقال: "إذا أطلقت مئات الطائرات في فترة زمنية قصيرة، فمن شبه المؤكد أن بعضا منها سيتمكن من اختراق الدفاعات"، مؤكدا أن "أنظمة الدفاع الحديثة لم تصمم أساسا للتعامل مع هذا النوع من هجمات الإغراق".

أبراهام لينكولن القيادة المركزية الأمريكية المحيط الهندي ضربات مستقبلية

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

