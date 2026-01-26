قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

أزمة الميزانية الإسرائيلية تتفاقم.. تأجيل التصويت ومخاوف من انتخابات مبكرة

فرناس حفظي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا عاجلا اليوم الاثنين، مع وزراء بارزين بينهم أرييه درعي، بتسلئيل سموتريتش وموشيه غافني، على خلفية أزمة ميزانية الدولة ومشروع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري للحريديم.

وأكد مقربون من وزير المالية، أن الأخير "لم يعد مستعدا لربط الميزانية بمشروع القانون، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية، فقد يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة".


وكان من المقرر أن تُجرى القراءة الأولى للميزانية في جلسة الكنيست العامة مساء اليوم، إلا أن حزبي شاس وديجل هاتوراه طلبا تأجيل التصويت لمناقشة مشروع قانون الإعفاء، قبل البت في الميزانية.

ووفقًا للتقارير، كان الاتفاق الأولي على التصويت لصالح الميزانية تحت ضغط وتعهدات من نتنياهو، على أن يتم تأجيل القراءات الثانية والثالثة حتى إقرار قانون الإعفاء.

وفي سياق متصل، دعا أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى تقديم مشروع قانون موحد لكل الأطراف، مؤكدا أن الانتخابات ستجري فقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القوانين الأساسية.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يشمل قضايا مثل التجنيد الإجباري، النقل العام، والدستور، وأن يكون جاهزًا قبل الانتخابات بوقت كافٍ.

من جانبه، أعرب بني جانتس عن قلقه من ربط الميزانية بالإعفاءات، واصفًا الأمر بأنه "فساد يضر بالاقتصاد ويؤثر على المجندين ويضعف القدرة على مواجهة حماس".

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الحريديم محاولاتهم تعديل مشروع القانون بحيث يسمح بتقليل أهداف التجنيد إذا لم تُنشأ مسارات تتناسب مع نمط حياتهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التجنيد الإجباري حل الكنيست انتخابات مبكرة

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

صورة أرشيفية

إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع

أحمد عامر

كنوز الكرنك المدفونة.. اكتشافات أثرية تفتح فصلا جديدا من التاريخ

الموبايلات

خبير: سياسة شركات السوشيال تختلف من دولة لأخرى بالقوانين

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

