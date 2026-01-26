مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.





وأضاف المكتب في بيان له في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن "إسرائيل وافقت على فتح محدود لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة، وأن فتح المعبر يشترط عودة جميع الأسرى أحياءً، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع المتوفين، وإعادتهم".





ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري حالياً عملية مركّزة للاستفادة من جميع المعلومات الاستخباراتية التي حُصل عليها في إطار الجهود المبذولة، للعثور على (الجندي) ران غويلي وإعادته".





ويأتي هذا البيان عقب اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينت)، لمناقشة الطلب الأميركي بفتح معبر رفح حتّى قبل إنفاذ الشرط الإسرائيلي باستعادة جثّة آخر أسير؛ وسط معارضة عدد من الوزراء، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بادعاء أن المعبر "يُشكل رمزاً لا يمكن التنازل عنه".