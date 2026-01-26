زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة قانسو في الصين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة محافظة ديبو التابعة لولاية قاننان التبتية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، في الساعة 2:56 بعد ظهر اليوم الاثنين، بتوقيت بكين، وذلك وفقا لما أفاد به مركز شبكات الزلازل الصيني.



وذكر تقرير صادر عن مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، تم رصده عند التقاء دائرة عرض 34.06 درجة شمالا وخط طول 103.25 درجة شرقا.

وقالت السلطات المحلية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية في المناطق المتضررة حتى الساعة 3:30 عصرا، في حين لوحظت تشققات في بعض المباني. وأضافت أن الولاية قامت بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة كوارث الزلازل.

وفي الوقت الراهن، تعمل محافظة ديبو على تنظيم نقل عاجل للسكان من المناطق الخطرة، إلى جانب العمل على التقييم الشامل لحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الهزات الأرضية كانت محسوسة بوضوح قرب مركز الزلزال داخل المحافظة، كما أن إمدادات الكهرباء والاتصالات وخدمات المياه في المنطقة المتأثرة لا تزال طبيعية.

ووفقا للعديد من سكان المحافظة، فقد شُعر بالزلزال بقوة، ما دفع الأهالي إلى التوجه سريعا إلى الساحات العامة طلبا للسلامة. ولم تُسجَّل أضرار هيكلية جسيمة في المباني.

وعقب الزلزال، جرى حشد ما مجموعه 20 مركبة و120 فردا من فرقة الإطفاء والإنقاذ في قاننان.

كما تم تجميع فريق مزود بمعدات ثقيلة من فرقة الإطفاء والإنقاذ في لانغتشو، يضم 24 مركبة و120 فردا وثلاثة كلاب بحث، إلى جانب 10 مركبات و60 فردا وكلبي بحث من هيئة الإطفاء في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المجاورة. وتُعد لانغتشو حاضرة مقاطعة قانسو.