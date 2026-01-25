خلاف "إسرائيلي - أمريكي" حول إدارة معبر رفح وسط ضغوط واشنطن على نتنياهو

كشفت صحيفة "معاريف" نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بشأن آلية فتح معبر رفح، رغم ضغوط تمارسها واشنطن على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدماً في هذه الخطوة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رفضت الإدارة الأمريكية مقترحا إسرائيليا يقضي باستبدال عناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشركات أمنية خاصة لتولي إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو ما اعتبر مؤشراً على وجود فجوة في الرؤى بين الجانبين حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إعلانا بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني قد يصدر بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) المقرر عقده مساء اليوم الأحد، وسط ترقب لقرارات سياسية وأمنية تتعلق بالوضع الإنساني والإداري في القطاع.