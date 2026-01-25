قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي | نصائح وتحذيرات
85 يوما بدون هدف.. هل يعيش محمد صلاح الفصل الأخير في رحلته مع ليفربول ؟
شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
علي جمعة: «العفو» ليس ضعفًا بل قوة ومُجاهدة عظيمة ويجعلنا فى محل نظر الله
تفاهم إسرائيلي–أمريكي لفتح معبر رفح… وانتقادات داخل حكومة نتنياهو لضغوط ويتكوف
«طريقة معلّمين وكالة البلح».. تعليق مُثير من عدلي القيعي بشأن الصراع بين الأهلي وبيراميدز
بعد تحذيرات الرئيس من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.. خبراء يكشفون أخطر تهديدات السوشيال ميديا للأطفال
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
تفاهم إسرائيلي–أمريكي لفتح معبر رفح… وانتقادات داخل حكومة نتنياهو لضغوط ويتكوف

محمود عبد القادر

كشفت "القناة 12 العبرية" أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا، الأسبوع الماضي، إلى تفاهم يقضي بفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، في خطوة ترتبط بمسار الترتيبات الجارية ضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وفي السياق، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، الأحد، بوجود حالة استياء داخل حكومة رئيس بنيامين نتنياهو تجاه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على خلفية ضغوط يمارسها لدفع إسرائيل نحو فتح المعبر خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح الموقع أن مسؤولاً إسرائيلياً، لم يكشف عن اسمه، وجه انتقادات حادة إلى ويتكوف عقب اجتماع عقده الأخير مع نتنياهو في القدس، بحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، حيث ناقش الجانبان تفاصيل المرحلة التالية من الاتفاق المتعلق بقطاع غزة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجانب الإسرائيلي منزعج من إصرار مبعوث البيت الأبيض على المضي في فتح معبر رفح حتى في حال عدم تمكن حركة حماس من إعادة رفات آخر إسرائيلي محتجز في غزة. 

ونقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "نأمل أن تتم إعادة ران جفيلي هذا الأسبوع، حتى نتمكن من المضي قدماً"، قبل أن يشن هجوماً على ويتكوف بسبب ما وصفه بضغوط غير مبررة.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

