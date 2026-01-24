البث الإسرائيلية: متوقع إعلان فتح معبر رفح الفلسطيني بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر مساء غد

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه من المتوقع إعلان فتح معبر رفح الفلسطيني بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر مساء غد الأحد.

كما كشفت هيئة البث الاسرائيلية أن مبعوثا الرئيس الامريكي ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر يلتقيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أضافت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر ، أن لقاء كوشنر و ويتكوف طلبته إسرائيل بعد إعلان لجنة التكنوقراط فتح معبر رفح.

وفي وقت سابق، وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وبالتزامن مع تطورات المشهد في غزة عقب الإعلان الرسمي عن "مجلس السلام".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يجتمع ويتكوف وكوشنر هذا المساء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث أكدت صحيفة معاريف أن الملفين الإيراني والغزّي يتصدران جدول أعمال اللقاء، والمتوقع عقده عند الساعة 7:30 مساءً.



وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيارة المبعوثين تهدف أيضاً إلى بحث إعادة فتح معبر رفح وآليات إعادة إعمار قطاع غزة.