الرئيس السيسي: اتفاق شرم الشيخ شاهد على جهود مصر بشأن غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية عيد الشرطة المصرية ال74، أن مصر تواصل أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي انطلاقا من مبادئها الثابتة برفض العنف والدعوة إلى السلام ورفض الإستيلاء على مقدرات الأخرين.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اتفاق شرم الشيخ يعد شاهدا حيا على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر من أجل إرساء السلام.

وجدد التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهلنا فى غزة والتنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الإتفاق، ووجوب التوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني فى الأرض المحتلة.

وحذر الرئيس السيسي من أن خروج ما يقارب من مليوني ونصف مليون فلسطيني سيقود لنزوح ما يقارب مئات الألاف نحو أوروبا والدول الغربية وما يترتب عليه إلى مشاكل جسيمة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤكد رفضها القاطع والحاسم لأى مساعي تستهدف تقسيم دول المنطقة.

وقال: “اللي بيحمي العباد رب العباد واللي حمي مصر هو ربنا سبحانه وتعالي.. و الله أراد وحافظ وحمي البلد دي واحنا كمصريين مطالبين اننا دائما ناخد بالأسباب”.