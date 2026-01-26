قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
أخبار العالم

طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية

الاحتلال يدمر في سوريا
الاحتلال يدمر في سوريا
محمد على

كشفت تقارير أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام برش مادة مجهولة على الأراضي الزراعية السورية.

أفادت قناة الإخبارية الاثنين بأن مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع مديرية البيئة بدأت بأخذ عينات من نباتات تم رشها بمادة مجهولة عبر طيران زراعي إسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.

يأتي ذلك بعدما رصد الطيران الزراعي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض يوم 24-25 يناير 2026 فوق أراض زراعية قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل، ورش مواد مجهولة أثارت مخاوف بشأن سميتها للغطاء النباتي والمراعي.
 

وسبق الحادث قصف إسرائيلي مدفعي في المنطقة يوم 22 يناير.


وتشهد مناطق ريف القنيطرة والشريط الحدودي السوري–الإسرائيلي توغلات إسرائيلية متكررة منذ سنوات تشمل غارات جوية، تحليقات للطيران الاستطلاعي والزراعي واستهداف البنية التحتية والزراعية. 

تبرر إسرائيل هذه العمليات عادة بـ"ضبط نشاطات حزب الله أو الجماعات الموالية لإيران"، فيما تؤكد السلطات السورية والمزارعون المحليون أن هذه الأنشطة تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والمزارع وتفاقم التوتر على الحدود.

كما تأتي هذه التوغلات في إطار التصعيد الأمني المستمر منذ حرب 1973 والاتفاقيات اللاحقة حول مناطق الفصل، خاصة في الجولان المحتل ومحيط القنيطرة، حيث تتأثر الحياة الزراعية والمعيشية للسكان المحليين بشكل متكرر.

