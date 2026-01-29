قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تل أبيب تحتفي.. إسرائيل ترحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهـ ابية

وزير الخارجية الإسرائيلي
ناصر السيد

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بقرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

إسرائيل تحتفي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي القرار الأوروبي الصادر في وقت سابق من اليوم الخميس، بأنه "هام وتاريخي"، مشيرًا إلى أن إسرائيل عملت لسنوات "لتحقيق هذه النتيجة".

وأضاف ساعر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : "أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية سيُحبط أنشطته في أوروبا ويُجرّمها. كما سيوجه ضربة اقتصادية قوية لمنظمة تُسيطر على جزء كبير من اقتصاد النظام الإيراني".

وتابع: "إنها رسالة بالغة الأهمية إلى رجال ونساء إيران الشجعان الذين يُناضلون من أجل حريتهم".

الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، اليوم الخميس عبر منصة إكس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد.

وقالت كالاس: "اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. إن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يسير نحو زواله".

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي عقب إعلان فرنسا، يوم الأربعاء، دعمها لهذه الخطوة، بعد ترددها في البداية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في برنامج "إكس" يوم الأربعاء: "ستدعم فرنسا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وأضاف: "لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني. إن الشجاعة الاستثنائية التي أبدوها في مواجهة العنف الأعمى الموجه ضدهم لا يمكن أن تذهب سدى".

