الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نزوح قسري.. الأمم المتحدة: إفراغ تجمع رأس عين العوجا بالضفة المحتلة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، أن نزوح آخر 100 شخص من سكان تجمع رأس عين العوجا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، جراء إجراءات قسرية، أدى إلى إفراغ التجمع بالكامل من سكانه.

وأوضح المكتب الأممي، في بيان، أن عملية النزوح جاءت نتيجة ضغوط متواصلة شملت القيود على الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية التي جعلت بقاء السكان في المنطقة غير ممكن، ما اضطر العائلات المتبقية إلى مغادرة منازلها قسرًا.


ويعد تجمع رأس عين العوجا واحدًا من التجمعات البدوية الفلسطينية المهددة بالتهجير في الأغوار، وهي منطقة تصنّفها إسرائيل ذات «أهمية أمنية» وتسعى منذ سنوات إلى تقليص الوجود الفلسطيني فيها. ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، فإن التهجير القسري للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت «أوتشا» إلى أن ما جرى في رأس عين العوجا يندرج ضمن نمط أوسع من عمليات التهجير التي طالت خلال الأشهر الماضية عشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة في مناطق الأغوار وجنوب الخليل، في ظل تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين والإجراءات الإسرائيلية المقيدة للحياة اليومية.

وأكد المكتب الأممي أن إفراغ التجمع بالكامل يحرم سكانه من سبل عيشهم التقليدية، القائمة على الرعي والزراعة، ويزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية، داعيًا إلى وقف فوري لعمليات التهجير القسري وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتمكينهم من العودة إلى أراضيهم ومساكنهم بأمان وكرامة.

ويأتي هذا التطور في وقت تحذّر فيه الأمم المتحدة من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في الضفة الغربية، بالتوازي مع الحرب المستمرة في قطاع غزة، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد بتوسّع رقعة النزوح القسري.

