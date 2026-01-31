الخارجية الروسية تكشف عن "انتكاسة أمريكية" في كوبا بعد قرار ترامب

كشفت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت عن انتكاسة أمريكية في كوبا، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، بإعلان حالة الطوارئ جراء التهديد المزعوم من هافانا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ بسبب التهديد المزعوم الذي تشكله كوبا على الأمن القومي يمثل انتكاسة جذرية إلى استراتيجية الضغط المستخدمة لخنق الجزيرة اقتصاديا.



وأوضحت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية أن : "هذه انتكاسة أخرى وجذرية للغاية لاستراتيجية واشنطن المتكررة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على جزيرة الحرية، بهدف خنقها اقتصادياً".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر العقوبات الأحادية ضد الدول ذات السيادة التي تتحايل على الأمم المتحدة والقانون الدولي أمراً غير مقبول على الإطلاق.

وأعربت موسكو عن ثقتها بأن كوبا ستواصل الحفاظ على علاقات اقتصادية خارجية فعالة، على الرغم من العقبات الخارجية.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب تهديد مزعوم للأمن القومي من هافانا.

كما وقّع مرسوماً يفرض رسوماً جمركية على البضائع القادمة من الدول التي تزود كوبا بالنفط.