ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يعلن بموجبه حالة "طوارئ وطنية" تجاه كوبا، بسبب ما وصفه بـ"تهديد غير عادي واستثنائي" من حكومة هافانا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



ويستند القرار إلى اتهامات لكوبا بدعم روسيا والصين وإيران، بالإضافة إلى جماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، بجانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات، ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.



ويخول الأمر التنفيذي الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد هذه الدول وتنفيذ النظام الجمركي.

كما يمنح القرار صلاحية تعديل الإجراءات أو تشديدها أو تخفيفها حسب سلوك كوبا وردود فعل الدول الأخرى، مع إلزام الإدارة بمراقبة التطورات ورفع تقارير دورية للكونغرس.



وكان ترامب قد وصف كوبا خلال زيارة لولاية أيوا يوم الثلاثاء بأنها "على حافة الانهيار"، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959، بما يشمل نقص الوقود وتدهور الوضع المعيشي.