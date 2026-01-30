قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، بأن جهودا تبذلها عدة دول في المنطقة لدفع الولايات المتحدة وإيران نحو محادثات تهدف إلى تجنّب اندلاع مواجهة عسكرية، لم تُسفر حتى الآن عن أي اختراق ملموس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب تلقّى إحاطات بشأن خيارات محتملة لشن هجوم على إيران، جرى إعدادها بالتنسيق بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). 

وبحسب المصادر، تتضمن هذه الخيارات ما يُعرف بـ«الخطة الكبيرة»، التي قد تشمل توجيه ضربات لمنشآت تابعة للنظام الإيراني والحرس الثوري.

وأضافت الصحيفة أن من بين البدائل المطروحة خيارات أقل تصعيدًا، من بينها استهداف أهداف رمزية للنظام الإيراني، مع الإبقاء على هامش لتكثيف القصف في حال رفضت طهران إنهاء أنشطتها النووية. كما تشمل الخيارات المطروحة شنّ هجمات سيبرانية على بنوك إيرانية، أو تشديد العقوبات الاقتصادية.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن إيران أبدت اعتراضا شديدا على الشروط الأميركية، محذّرة من أن أهدافها في أنحاء المنطقة قد تُعد «مشروعة» في حال نفّذت واشنطن ضربة عسكرية.

في السياق نفسه، أعلن مسؤول أمريكي وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، في إطار تعزيزات عسكرية متواصلة مع تصاعد التوتر مع إيران. 

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة رويترز طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن المدمّرة «ديلبرت دي. بلاك» دخلت المنطقة خلال الساعات الـ48 الماضية، ما يرفع عدد المدمرات الأميركية المنتشرة هناك إلى ست، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.

وأوضح المسؤول أن هذه التحركات تأتي في سياق تعزيز الوجود العسكري الأميركي بالشرق الأوسط، في ظل تطورات أمنية متسارعة ومخاوف من اتساع دائرة التصعيد.

ويتزامن ذلك مع إعلان إيران تنفيذ أنشطة عسكرية بحرية في أحد أكثر الممرات الملاحية حساسية عالميا.

 إذ ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويا لتجارة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط، ما يثير مخاوف من أن تؤدي التدريبات الإيرانية، بالتوازي مع التعزيزات الأميركية، إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة وانعكاسات أمنية واقتصادية واسعة.

الولايات المتحدة إيران الرئيس دونالد ترامب اسرائيل طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يكرِّم الطالبة الإندونيسية «ييلي بوترياني»

رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني

الفن الهادف وبناء الوعي.. ندوة فكرية بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الفن الهادف وبناء الوعي .. ندوة فكرية بجناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض إسهامات العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض إسهامات العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد