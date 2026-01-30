الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطات حول خطط مختلفة لشن هجوم محتمل على إيران، يجري إعدادها بالتنسيق بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وبالنسبة لتوقيت الهجوم على إيران، فإن التوقيت الفعلي للضربة الأمريكية لا يعرفه سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، تتضمن هذه الخطط ما يُعرف بـ«الخيار الكبير»، الذي يقوم على تنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف مواقع تابعة للنظام الإيراني والحرس الثوري. كما تشمل البدائل المطروحة خيارات أقل تصعيدا، من بينها توجيه ضربات محدودة لأهداف رمزية، بما يترك المجال مفتوحا لتوسيع العمليات العسكرية في حال واصلت طهران أنشطتها النووية.

وتطرقت الخطط أيضا إلى سيناريوهات غير عسكرية، مثل شن هجمات إلكترونية تستهدف القطاع المصرفي الإيراني، أو فرض حزمة عقوبات أكثر تشددا على طهران.