ترامب يلوح بالقوة تجاه إيران ويؤكد استمرار الحوار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يأمل ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يعتزم مواصلة المحادثات مع طهران وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي أخرجته ميلانيا في مركز كينيدي: "لقد أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".

وأشار إلى أنه وجه للإيرانيين رسالتين واضحَتين: "لا للأسلحة النووية، وتوقفوا عن قتل المتظاهرين، وعليهم اتخاذ خطوات فعلية".

كما شدد على وجود "عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى إيران حالياً، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها".