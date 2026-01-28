روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا



أكدت وزارة الخارجية الروسية ، أن التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: الولايات المتحدة تلجأ إلى أي وسيلة لتشديد الحصار على كوبا بما في ذلك إضافتها إلى قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وأعربت موسكو ، عن أملها بأن يسود المنطق السليم في واشنطن وأن تكون "شائعات" خطط الولايات المتحدة لتشديد الحصار على كوبا عارية من الصحة بحسب البيان الروسي .

وشددت الوزارة الروسية ، على أن زيادة الضغط الأمريكي على كوبا سيشكل انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي.