الخارجية الروسية: محاولات خلق تهديدات لأمن روسيا ستكون لها عواقب

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن محاولات خلق تهديدات لأمن روسيا ستكون لها عواقب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الروسية:" تواجد الناتو في القطب الشمالي يزعزع استقرار الوضع هناك".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إجراءات أوروبا لتعزيز كييف عسكرياً ومالياً تعبر عن نفاقها بشأن الرغبة في السلام.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : إعلان ماكرون وستارمر وزيلينسكي بشأن إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا يهدف إلى تقويض عملية التسوية بمشاركة الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة الروسية : أي وحدات أجنبية في أوكرانيا ستكون أهدافاً مشروعة للقوات الروسية و"القوة متعددة الجنسيات" ليست استثناءً.