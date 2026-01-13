الخارجية الروسية: الغرب يشن حرب هجينة ضد روسيا في محاولة للحفاظ على هيمنته العالمية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا /اليوم الثلاثاء/ أن دول الغرب تشن حرب هجينة ضد روسيا في محاولة للحفاظ على دورها المهيمن في الشؤون العالمية.

وذكرت زاخاروفا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- أن "ما نراه في الواقع هو حرب هجينة واسعة النطاق ضد روسيا فالنزاع في أوكرانيا هو ساحة معركة نشطة، وهدفهم النهائي يتمثل في الحفاظ على الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن كان".

كما أشارت إلى أن نزع السلاح أمر لابد من تحقيقه في أوكرانيا، مشددة على أن نظام كييف وأتباعه الغربيين أظهروا مرارًا وتكرارًا طبيعتهم العدائية ضد روسيا.

