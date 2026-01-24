

أعلنت وزارة الخارجية الروسية وصول ممثلو القيادة الأمريكية إلى موسكو لاطلاع القيادة الروسية على نتائج اتصالاتهم مع كييف والاتحاد الأوروبي.

وبدوره ؛ أفاد ألكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أن ممثلي الولايات المتحدة زاروا موسكو لإبلاغ القيادة الروسية شخصيًا بنتائج اتصالاتهم مع كييف والاتحاد الأوروبي وذلك بحسب وسائل إعلام روسية .

وذكر أن الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استمر حوالي أربع ساعات، ركّز على قضايا التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا.

يأتي ذلك في أعقاب محادثات سلام مشتركة جمعت بين أوكرانيا وروسيا أمس الجمعة مع الولايات المتحدة، في أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية قبل نحو أربع سنوات.

المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي هذه المحادثات في أبوظبي عقب مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليل في الكرملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد التقى في وقت سابق من يوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ويشير هذا الاجتماع الذي استمر يومين في الإمارات العربية المتحدة إلى تجدد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية المتقطعة.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News قائلاً: "كان الاجتماع الثلاثي الذي عُقد اليوم في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا مثمراً.

وقال زيلينسكي الجمعة إن المحادثات "مهمة، إذ لم تُعقد مثل هذه الاجتماعات الثلاثية منذ فترة طويلة"، لكنه حذر قائلاً: "لا يزال من السابق لأوانه استخلاص النتائج