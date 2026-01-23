قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
ناصر السيد

عقدت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام مشتركة اليوم الجمعة مع الولايات المتحدة، في أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية قبل نحو أربع سنوات.

المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي هذه المحادثات في أبوظبي عقب مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليل في الكرملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وكان ترامب قد التقى في وقت سابق من يوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويشير هذا الاجتماع الذي استمر يومين في الإمارات العربية المتحدة إلى تجدد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية المتقطعة.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News قائلاً: "كان الاجتماع الثلاثي الذي عُقد اليوم في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا مثمراً، وستُستأنف المحادثات غداً".

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة إن المحادثات "مهمة، إذ لم تُعقد مثل هذه الاجتماعات الثلاثية منذ فترة طويلة"، لكنه حذر قائلاً: "لا يزال من السابق لأوانه استخلاص النتائج".

دونباس تثير الخلاف بين روسيا وأوكرانيا

لكنّ نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تتمحور حول مستقبل الأراضي في شرق أوكرانيا، حيث لا تُبدي موسكو أي مؤشر يُذكر على التراجع عن مطالبها المتشددة.

وصرح الكرملين اليوم الجمعة بأن انسحاب القوات العسكرية الأوكرانية من المنطقة شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأعلن زيلينسكي عن المحادثات الثلاثية في أبو ظبي بعد لقائه ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. 

وقال ترامب يوم الخميس إن الاتفاق قد يكون "قريبًا".

وبعد ساعات، التقى بوتين بمبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وصرح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، للصحفيين بأن الاجتماع كان "موضوعيًا وبنّاءً للغاية، وأود أن أقول إنه كان صريحًا للغاية وقائمًا على الثقة"، وأنه كان "مفيدًا من جميع النواحي لكلا الجانبين، الأمريكي والوطني".

أوضحت روسيا رغبتها في ضمّ منطقة دونباس الشرقية بأكملها، التي لا تزال أوكرانيا تسيطر جزئيًا عليها. 

ورفضت كييف التنازل عن أي جزء من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها هناك، مما أدى إلى طريق مسدود يبدو أنه عرقل المفاوضات.

وفي حديثه مع الصحفيين عبر تطبيق واتساب صباح الجمعة، وصف زيلينسكي قضية دونباس بأنها "محورية"، مضيفًا أنها ستُناقش في اجتماع المجموعة الثلاثية في أبو ظبي خلال الأيام القادمة.

وقال زيلينسكي إن الاجتماع الثلاثي كان "خطوة" نحو إنهاء الحرب، مضيفًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي".

المحادثات الثلاثية بالإمارات دونباس الخلاف بين روسيا وأوكرانيا البيت الأبيض أوكرانيا وروسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ القليوبية يشهدان تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة ببنها

المجلس القومى للمرأة ينظم ندوة بعنوان: «جيل زد.. سماته، والتحديات التي يواجهها»

ضمن فعاليات معرض الكتاب .. ندوة بالمجلس القومي للمرأة تناقش سمات جيل زد

ندوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كيف تستفيد مصر من التجربة الرومانية في تمكين ذوي الإعاقة؟ | تفاصيل

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد