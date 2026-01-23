دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة

عقدت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام مشتركة اليوم الجمعة مع الولايات المتحدة، في أول اجتماع ثلاثي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية قبل نحو أربع سنوات.

المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي هذه المحادثات في أبوظبي عقب مناقشات ماراثونية استمرت طوال الليل في الكرملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وكان ترامب قد التقى في وقت سابق من يوم الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويشير هذا الاجتماع الذي استمر يومين في الإمارات العربية المتحدة إلى تجدد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية المتقطعة.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News قائلاً: "كان الاجتماع الثلاثي الذي عُقد اليوم في أبوظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا مثمراً، وستُستأنف المحادثات غداً".

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة إن المحادثات "مهمة، إذ لم تُعقد مثل هذه الاجتماعات الثلاثية منذ فترة طويلة"، لكنه حذر قائلاً: "لا يزال من السابق لأوانه استخلاص النتائج".

دونباس تثير الخلاف بين روسيا وأوكرانيا

لكنّ نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تتمحور حول مستقبل الأراضي في شرق أوكرانيا، حيث لا تُبدي موسكو أي مؤشر يُذكر على التراجع عن مطالبها المتشددة.

وصرح الكرملين اليوم الجمعة بأن انسحاب القوات العسكرية الأوكرانية من المنطقة شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وأعلن زيلينسكي عن المحادثات الثلاثية في أبو ظبي بعد لقائه ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال ترامب يوم الخميس إن الاتفاق قد يكون "قريبًا".

وبعد ساعات، التقى بوتين بمبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وصرح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، للصحفيين بأن الاجتماع كان "موضوعيًا وبنّاءً للغاية، وأود أن أقول إنه كان صريحًا للغاية وقائمًا على الثقة"، وأنه كان "مفيدًا من جميع النواحي لكلا الجانبين، الأمريكي والوطني".

أوضحت روسيا رغبتها في ضمّ منطقة دونباس الشرقية بأكملها، التي لا تزال أوكرانيا تسيطر جزئيًا عليها.

ورفضت كييف التنازل عن أي جزء من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها هناك، مما أدى إلى طريق مسدود يبدو أنه عرقل المفاوضات.

وفي حديثه مع الصحفيين عبر تطبيق واتساب صباح الجمعة، وصف زيلينسكي قضية دونباس بأنها "محورية"، مضيفًا أنها ستُناقش في اجتماع المجموعة الثلاثية في أبو ظبي خلال الأيام القادمة.

وقال زيلينسكي إن الاجتماع الثلاثي كان "خطوة" نحو إنهاء الحرب، مضيفًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي".