اختتام المحادثات الثلاثية .. أوكرانيا تؤكد: مفاوضات لتحقيق سلام كريم ودائم

أكد كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف أن المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في الإمارات ركزت على تحقيق "سلام كريم ودائم".

المفاوضات الثلاثية في الإمارات

وكتب كبير المفاوضين الأوكرانيين، في منشور على منصة "إكس" بعد اختتام الاجتماع، أن المسؤولين الأوكرانيين "يُثمنون الوساطة الأمريكية" في أبو ظبي.

وقال أوميروف: "ركز الاجتماع على معايير إنهاء الحرب مع روسيا، والمنطق المستقبلي لعملية التفاوض الرامية إلى تحقيق سلام كريم ودائم".

وأضاف أن عدداً من المسؤولين الأوكرانيين الآخرين، بمن فيهم رئيس الأركان العامة أندريه هناتوف، ونائب رئيس الاستخبارات الدفاعية فاديم سكيبتسكي، سينضمون إلى المحادثات التي ستُستكمل يوم السبت.

وأكد قائلاً: "نحن على استعداد للعمل بأشكال مختلفة تبعاً لمسار الحوار".

واختتمت في وقت سابق، المحادثات الثلاثية التي عُقدت في الإمارات بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا قد اختُتمت لهذا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن المفاوضين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفقوا على استئناف المحادثات يوم السبت، وهو ما كان مُقرراً قبل انطلاقها.