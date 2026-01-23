أزمة منيسوتا الأمريكية.. اعتقال 100 رجل دين في مطار مينيابوليس بول الدولي

اعتقلت السلطات الأمريكية، 100 رجل دين في مطار مينيابوليس سانت بول الدولي، أثناء احتجاجهم على إدارة الهجرة والجمارك.

وأفاد منظمو الاحتجاج باعتقال عشرات من رجال الدين أثناء احتجاجهم وذلك في إطار جهودهم للمطالبة بوقف حملات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في المنطقة.

وطالب المتظاهرون شركات الطيران، وخاصة دلتا وسيجنتشر أفييشن، بالتضامن مع سكان مينيسوتا في مطالبتهم إدارة الهجرة والجمارك بوقف حملاتها المكثفة في الولاية فورًا.

وأفادوا بترحيل ما يقدر بنحو 2000 شخص عبر المطار وأكد مسؤولو لجنة مطارات العاصمة أنهم لا يملكون صلاحية قانونية لتقييد الوصول إلى المطار لعمليات الطائرات العامة أو الخاصة.

كما أفاد أعضاء النقابات باعتقال 12 عاملاً في المطار من قبل إدارة الهجرة والجمارك.